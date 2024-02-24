"Леви" мають намір підсилити менеджерський склад клубу

Джерело - Чемпіон.

Карпати знаходяться в пошуку нового генерального директора клубу.

Про це повідомляє ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Львів'яни, які грають зараз у Першій лізі, шукають гендиректора з амбіціями грати в єврокубках.

Наразі розглядаються дві кандидатури з клубів Української Прем'єр-ліги.

Також тривають консультації щодо нового спортивного директора клубу.

Варто зазначити, що наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

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