Олександрія відібрала очки в Шахтаря у 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Української Прем’єр-Ліги Олександрія зіграла внічию з донецьким Шахтарем.

Щодо стартового складу Олександрії, то варто відзначити появу лише одного зимового новачка - португальського захисника Кампоса. Тренерський штаб гірників вніс кілька коректив у склад в порівнянні з останнім матчем із Марселем у Лізі Європи. Так, з перших хвилин на футбольне поле вийшли Кевін та Криськів. На лаві запасних залишилися Сікан і Степаненко.

Перший півмомент у матчі стався на 15 хвилині: Копина та Шевченко не дозволили Педріньйо вийти віч-на-віч з голкіпером господарів. Відзначимо, що легіонеру гірників у тому епізоді чудово асистував Судаков. Через чотири хвилини на вістрі атаки олександрійської команди був Шулянський, але момент навіть не призвів до удару. У середині першої половини зустрічі після втрати Криськіва Кулаков не влучив у створ воріт Шахтаря. А на 35 хвилині стався прикрий епізод: отримав травму півзахисник донецької команди Зубков - його замінив Швед.

Наприкінці першого тайму гри команди обмінялися моментами. Спочатку Егіналду намагався влучити у дальній кут воріт, але не вдало. А через пару хвилин Калітвінцев зі штрафного пробив у стінку гравців суперника. На перерву команди пішли з нулями на табло КСК Ніка в Олександрії.

На старті другого тайму гри після передачі Михайленка на вістрі атаки олександрійців був Шулянський, але з того моменту нічого позитивно не витіснив. Першу половину другого тайму гри активніше провели гравці Олександрії - запам’ятався удар Михайленка, після якого гірників виручив їх голкіпер Різник.

У середині тайму гри гірники перехопили ініціативу на футбольному полі. Воротам господарів загрожували Сікан та Бондаренко, але в обох епізодах надійно зіграли воротар та захисники Олександрії. Матч завершився з рахунком 0:0. Олександрія заслужено відібрала очки в Шахтаря у матчі, проведення якого тричі зупинялося через повітряну тривогу. Також особливість цієї гри в тому, що вперше за довгий час на трибунах Ніки були присутні глядачі.

Відзначимо, що Шахтар не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 394 хвилин. Безпрограшна серія Шахтаря на полях суперників триває в УПЛ 8 ігор: 4 перемоги та 4 нічиї.

У наступному турі Олександрія вдома зіграє з луганською Зорею, а Шахтар зустрінеться з Кривбасом. Обидва матчі відбудуться 3 березня.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 26 лютого

Олександрія - Шахтар 0:0

Олександрії: Шевченко, Копина, Логінов, Кампос, Мартинюк (Скорко, 78), Калюжний, Михайленко (Шостак, 78), Шулянський (Джевані, 69), Ковалець (к) (Бєляєв, 69), Калітвінцев, Кулаков (Де, 72).

Шахтар: Різник, Педріньйо, Матвієнко (к), Бондар, Конопля, Бондаренко, Кевін (Траоре, 56), Судаков, Криськів (Степаненко, 56), Зубков (Швед, 35), Егіналду (Сікан, 46).

Попередження: Кампос, 22; Мартинюк, 65; Калітвінцев, 78; Шостак, 90+1 - Кевін, 24; Криськів, 50; Матвієнко, 88.

Раніше луганська Зоря здолала полтавську Ворсклу у матчі 18 туру УПЛ.