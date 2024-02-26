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UPL TV та Setanta зробили заяву щодо проблемної трансляції матчу Олександрія - Шахтар

На ОТТ-платформі Setanta Sports були проблеми з показом поєдинку 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:43 358 0
UPL TV та Setanta зробили заяву щодо проблемної трансляції матчу Олександрія - Шахтар
#Setanta Sports, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

UPL.TV спільно з Setanta Sports зробили заяву щодо проблем на трансляції матчу 18 туру УПЛ Олександрія - Шахтар (0:0).

Про це йдеться у телеграм-каналі Української Прем'єр-ліги.

"Сьогодні, 26 лютого, під час трансляції матчів 18-го туру УПЛ виникли технічні несправності із сигналом матчу Олександрія - Шахтар. На жаль, цього разу не вийшло оперативно виправити всі технічні неполадки та дати глядачам Setanta Sports можливість подивитись поєдинок улюблених команд. Ми приносимо свої щирі вибачення перед вболівальниками за незручності та зіпсований футбольний день.

UPL TV знаходиться на початку свого шляху і, на жаль, ніхто не застрахований від технічних збоїв. Ми докладемо всіх зусиль, щоб подібні ситуації не повторювались і глядачі могли отримувати безперебійний доступ до перегляду матчів на всіх заявлених платформах", - йдеться в заяві.

Раніше визначилися імена коментаторів та експертів, які працюватимуть на новоствореному проєкті UPL.TV.

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