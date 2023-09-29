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Лейпциг звільнив спортивного директора

У клубі змінився спортивний директор
Сьогодні 22:23 145 0
Лейпциг звільнив спортивного директора
#РБ Лейпциг

Джерело - rbleipzig.com.

Лейпциг оголосив про звільнення Макса Еберля з посади спортивного директора. Його місце займе Роувен Шредер.

Про це йдеться в повідомленні клубу.

У заяві зазначається, що до такого рішення  "привела відсутність прихильності до клубу". Звільнення не пов'язане зі спортивними результатами. Лейпциг подякував Максу Еберлю та побажав йому "всього найкращого у майбутньому".

Німець працював у Лейпцигу з січня 2023 року, а до цього 23 роки у Боруссії з Менхенгладбаху.

Нагадаємо, Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті перед закриттям трансферного вікна.

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