Лейпциг звільнив спортивного директора

У клубі змінився спортивний директор

Лейпциг оголосив про звільнення Макса Еберля з посади спортивного директора. Його місце займе Роувен Шредер.

Про це йдеться в повідомленні клубу.

У заяві зазначається, що до такого рішення "привела відсутність прихильності до клубу". Звільнення не пов'язане зі спортивними результатами. Лейпциг подякував Максу Еберлю та побажав йому "всього найкращого у майбутньому".

Німець працював у Лейпцигу з січня 2023 року, а до цього 23 роки у Боруссії з Менхенгладбаху.

Нагадаємо, Лейпциг не відпустив Ольмо до Манчестер Сіті перед закриттям трансферного вікна.