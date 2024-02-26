Анчелотті: Модрич не схожий на 39-річного гравця

Півзахисник Реала Лука Модрич у грі проти Севільї (1:0) показав свою важливість для мадридців.

Про це повідомив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Ми відсвяткували гол з Лукою, тому що він цього заслужив і забив чудовий гол, який приніс нам три очки. Він забив і показав, що залишати його на лаві запасних дуже важко. Не лише через сьогоднішній гол, але й через те, як він тренується щодня, він є прикладом для решти команди.

Що він вирішить робити в майбутньому - в його власних руках. Ми просто повинні дочекатися його рішення. Я розумію, що він може думати, коли не грає. Усі думають, що це кінець його кар’єри, але він не показує цього. Він не схожий на 39-річного гравця.

Єдиний об’єктивний факт - це його вік. Через свою повагу до нього я не можу давати йому поради. Він дуже розумний, серйозний і професійний. Він знає, що має робити. Якість хвилин важливіша за кількість.

Модрич, Кроос і Начо перебувають в одній ситуації наприкінці сезону. Є час розібратися в цьому протягом наступних кількох місяців", - сказав Анчелотті.