Реал: Замки Луніна – це найкраще для вашого дому

Джерело - Чемпіон.
Реал вдома дотиснув Севілью у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги з футболу.
Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі "вершкових". Голкіпер одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро.
Пресслужба Реала відреагувала на сухий матч українського воротаря.
"Замки Луніна – це найкраще, що може бути для вашого дому", – йдеться у повідомлені.
🔐 Cerrojos Lunin. Los mejores para su hogar.@AndreyLunin13 | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/YPvC7VafPB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2024
Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.
Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.
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