Реал: Замки Луніна – це найкраще для вашого дому

Український воротар допоміг перемогти Севілью

Джерело - Чемпіон.

Реал вдома дотиснув Севілью у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги з футболу.

Український воротар Андрій Лунін провів увесь матч у складі "вершкових". Голкіпер одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро.

Пресслужба Реала відреагувала на сухий матч українського воротаря.

"Замки Луніна – це найкраще, що може бути для вашого дому", – йдеться у повідомлені.

Лунін одного разу продемонстрував неймовірну реакцію після удару Ромеро. Він у цьому сезоні одягав футболку мадридців у 19 матчах у всіх офіційних турнірах: 14 пропущених голів, 9 ігор "на нуль". Transfermarkt оцінює вартість українського голкіпера у 8 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно український воротар повторив рекорд Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів.

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