Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У межах 26 туру італійської Серії А відбувся 1 матч.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 25 лютого
Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:
- 16:00 Кальярі - Наполі
- 19:00 Лечче - Інтер
- 21:45 Мілан - Аталанта
Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.
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