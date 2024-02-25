Головне
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 17:23 1340
СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:47 1212
Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
Сьогодні 16:24 739
Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 350
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 13:59 34131
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Сьогодні 11:26 169423 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади
Сьогодні 11:13 11495
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57
Сьогодні 11:09 2123
Промовисте Динамо, переконливе Полісся: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 8,36
Сьогодні 10:10 332
Українець Бондар зазнав поразки в своєму третьому поєдинку в UFC
Сьогодні 08:52 253
Прямі трансляції

Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 26 туру Серії А на 25 лютого
Сьогодні 15:28 155 0
Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбувся 1 матч.

Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 25 лютого

Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

  • 16:00 Кальярі - Наполі
  • 19:00 Лечче - Інтер
  • 21:45 Мілан - Аталанта

Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 169423 1
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 11495
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5704
В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57 В очікуванні тріумфу Клоппа й успіху українців: суперекспрес на вікенд із коефіцієнтом 9,57 2123
"У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю "У мене стоїть блок": Мілевський розповів, як він утримується від вживання алкоголю 4738
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 34131
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79859
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356923
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95373
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35420
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5216
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90256