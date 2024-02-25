Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 26 туру Серії А на 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

У межах 26 туру італійської Серії А відбувся 1 матч.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 25 лютого

Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Кальярі - Наполі

19:00 Лечче - Інтер

21:45 Мілан - Аталанта

Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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