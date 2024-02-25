Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 лютого, в 26 турі італійської Серії А відбулося три матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 25 лютого
Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)
Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані
Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 65 Осімхен, 1:1 - 90+6 Лувумбу
Лечче - Інтер 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Мартінес, 0:2 - 54 Фраттезі, 0:3 - 56 Мартінес, 0:4 - 68 Де Врей
Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:
- 21:45 Мілан - Аталанта
Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!