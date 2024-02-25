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Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 26 туру Серії А на 25 лютого
Сьогодні 21:23 314 0
Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Інтер, #Кальярі, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, в 26 турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
26 тур, 25 лютого

Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані

Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Осімхен, 1:1 - 90+6 Лувумбу

Лечче - Інтер 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мартінес, 0:2 - 54 Фраттезі, 0:3 - 56 Мартінес, 0:4 - 68 Де Врей

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

  • 21:45 Мілан - Аталанта

Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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