Інтер розгромив Лечче, Ювентус вирвав перемогу в Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 26 туру Серії А на 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, в 26 турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

26 тур, 25 лютого

Ювентус - Фрозіноне 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Влахович, 1:1 - 14 Шеддіра, 1:2 - 27 Брешіаніні, 2:2 - 32 Влахович, 3:2 - 90+5 Ругані

Кальярі - Наполі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Осімхен, 1:1 - 90+6 Лувумбу

Лечче - Інтер 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мартінес, 0:2 - 54 Фраттезі, 0:3 - 56 Мартінес, 0:4 - 68 Де Врей

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

21:45 Мілан - Аталанта

Напередодні Дженоа з Малиновським переграла Удінезе, Емполі з Коваленком дотиснув Сассуоло.

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