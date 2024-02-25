30-річний Гаррі проводить свій дебютний сезон у Баварії

Джерело - Чемпіон.

Англійський нападник Баварії Гаррі Кейн оформив дубль у матчі 23 туру Бундесліги проти Лейпцига (2:1).

У цьому сезоні він одягнув футболку мюнхенців у 31 матчі в усіх турнірах. Гол у ворота РБ став для Кейна 31-м, також на його рахунку 8 асистів.

30-річний Гаррі проводить свій дебютний сезон у Баварії.

Саме в чемпіонаті форвард взяв участь у 23 матчах мюнхенської команди, провівши на полі 2041 хвилину. За цей час він забив 27 м'ячів та віддав 5 гольових передач.

У середньому, щоб забити гол у Бундеслізі, Кейну потрібно 76 хвилин.

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