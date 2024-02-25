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Кейн забив 31 гол у 31-му матчі за Баварію

30-річний Гаррі проводить свій дебютний сезон у Баварії
Сьогодні 11:51 100 0
Кейн забив 31 гол у 31-му матчі за Баварію
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Англійський нападник Баварії Гаррі Кейн оформив дубль у матчі 23 туру Бундесліги проти Лейпцига (2:1).

У цьому сезоні він одягнув футболку мюнхенців у 31 матчі в усіх турнірах. Гол у ворота РБ став для Кейна 31-м, також на його рахунку 8 асистів.

30-річний Гаррі проводить свій дебютний сезон у Баварії.

Саме в чемпіонаті форвард взяв участь у 23 матчах мюнхенської команди, провівши на полі 2041 хвилину. За цей час він забив 27 м'ячів та віддав 5 гольових передач. 

У середньому, щоб забити гол у Бундеслізі, Кейну потрібно 76 хвилин.

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