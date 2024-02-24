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Баварія - Лейпциг 2:1: огляд матчу

Відеоогляд матчу
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Баварія - Лейпциг 2:1: огляд матчу
#Баварія, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Баварія обіграла Лейпциг у матчі 23 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 24 лютого

Баварія - РБ Лейпциг 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Кейн, 1:1 - 70 Шешко, 2:1 - 90+1 Кейн

Баварія із 53 очками займає другу сходинку у чемпіонаті Німеччини, відставання від Баєра складає 8 балів. Лейпциг залишився п'ятим.

Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці. 

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