Баварія - Лейпциг 2:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Баварія обіграла Лейпциг у матчі 23 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
23 тур, 24 лютого
Баварія - РБ Лейпциг 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Кейн, 1:1 - 70 Шешко, 2:1 - 90+1 Кейн
Баварія із 53 очками займає другу сходинку у чемпіонаті Німеччини, відставання від Баєра складає 8 балів. Лейпциг залишився п'ятим.
Нагадаємо, Баєр вдома обіграв Майнц і закріпився на першому місці турнірної таблиці.
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