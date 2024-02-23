Донецький Шахтар після першого пропущеного гола від Марселя не зміг взяти під контроль матч у грі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник "гірників" Георгій Судаков.

"Напевно, після того, як пропустили перший мʼяч, ми перестали грати у свій футбол. Припускались багатьох простих помилок. І, напевно, вже ментально не змогли переналаштуватися на гру та взяти її під свій контроль. На такому рівні таких помилок не пробачають. Дуже складно грати з командами, коли 70 тисяч їх женуть. Тому можу привітати Марсель з заслуженою перемогою.

Звичайно, що всі засмучені. Тренер сказав, що ми зробили хорошу роботу протягом усього євросезону. Він засмучений так само, як і всі футболісти. Ми прагнули більшого. Він так само сказав, що ми заслужено не здобули результату, тому що ми не грали у футбол, в який хотіли та маємо грати", - сказав Судаков.