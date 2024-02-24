Джерело - The Times.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро та Манчестер Сіті Кевін де Брейне зацікавили клуби з саудівської Аравії.
Про це повідомляє The Times.
"Містяни" не мають намір відпускати бельгійського півзахисника. Манкуніанці у свій час готові відпустити бразильського опорника.
Також саудити можуть знову спробувати підписати вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.
Нещодавно де Брейне відновився після розриву підколінного сухожилля і став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд у перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги.
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