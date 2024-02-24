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Саудівські клуби зацікавлені у трансфері Каземіро та де Брейне

"Містяни" не мають намір відпускати бельгійського півзахисника
Сьогодні 12:48 103 0
Саудівські клуби зацікавлені у трансфері Каземіро та де Брейне
Фото: Getty Images
#Кевін Де Брейне, #Каземіро, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - The Times.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро та Манчестер Сіті Кевін де Брейне зацікавили клуби з саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Times.

"Містяни" не мають намір відпускати бельгійського півзахисника. Манкуніанці у свій час готові відпустити бразильського опорника.

Також саудити можуть знову спробувати підписати вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Нещодавно де Брейне відновився після розриву підколінного сухожилля і став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд у перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги.

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