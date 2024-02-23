Манкуніанці хочуть пришвидшити прогрес команди після приходу нового власника

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно можуть покинути 11 футболістів.

Про це повідомляє ESPN.

Рішення про масову чистку складу було прийнято після приходу нового власника клубу Джима Реткліффа. Керівництво МЮ таким чином має намір прискорити прогрес команди.

Стан "червоних дияволів" можуть покинути Каземіро, Крістіан Еріксен, Рафаель Варан, Гаррі Маґвайр, Скотт Мактоміней, Аарон Ван-Біссака та Віктор Ліндельоф.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не продовжуватиме контракт із нападником Антоні Марсьялем.

Також, команду мають залишити гравці, які знаходяться зараз в орендах, а саме: Джейдон Санчо, Донні ван де Бек, Факундо Пельїстрі та Брендон Вільямс.

Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!