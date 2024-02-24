Матч відбудеться у неділю, 25 лютого

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Кубку Англійської футбольної ліги Челсі Михайла Мудрика зіграє з Ліверпулем.

Матч відбудеться у неділю, 25 лютого. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі виплатить футболістам першої команди колективний бонус у разі перемогу в Кубку англійської ліги.

Нагадаємо футболіст збірної України та Челсі Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!