Чорноморець підписав досвідченого захисника

Джерело - Чемпіон.
28-річний український захисник Владислав Шаповал став гравцем одеського Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Оборонець у січні розірвав контракт з Поліссям.
За Полісся Шаповал грав із літа 2021 року. На рахунку Владислава за житомирський клуб 40 матчів, 2 голи та 4 асисти. До цього виступа за Агробізнес та Волинь.
Раніше Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.
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Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.
Відзначимо, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.
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