Чорноморець підписав досвідченого захисника

Владислав Шаповал знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

28-річний український захисник Владислав Шаповал став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Оборонець у січні розірвав контракт з Поліссям.

За Полісся Шаповал грав із літа 2021 року. На рахунку Владислава за житомирський клуб 40 матчів, 2 голи та 4 асисти. До цього виступа за Агробізнес та Волинь.

Раніше Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Chornomorets Odesa / ФК Чорноморець Одеса (@fcchornomorets)

Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.

Відзначимо, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!