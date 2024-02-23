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Чорноморець підписав досвідченого захисника

Владислав Шаповал знайшов новий клуб
Вчора 23:14 118 0
Чорноморець підписав досвідченого захисника
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

28-річний український захисник Владислав Шаповал став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Оборонець у січні розірвав контракт з Поліссям.

За Полісся Шаповал грав із літа 2021 року. На рахунку Владислава за житомирський клуб 40 матчів, 2 голи та 4 асисти. До цього виступа за Агробізнес та Волинь.

Раніше Чорноморець оголосив про підписання нігерійського півзахисника Джека Іпалібо.

Нагадаємо, одесити розташувалися на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ після 16 зіграних матчів.

Відзначимо, що Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

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