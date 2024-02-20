В одеського клубу може змінитися власник

Український футбольний клуб Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Іноземні інвестори (вихідці з СРСР, які ведуть бізнес в США) володіють частиною прав на стадіон Чорноморця з однойменною назвою та хочуть придбати також самий клуб. Однак нинішні власники одеситів виставляють надто велику ціну, що не задовільняє потенційних інвесторів.

Зазначається, що ці іноземні інвестори є власниками жіночої команди одеської Сістерс, тому футбольна складова у них є.

Раніше стало відомо, що капітан Чорноморця перейде до складу ЛНЗ.