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Чорноморцем зацікавилися інвестори із США

В одеського клубу може змінитися власник
Сьогодні 21:26 49 0
Чорноморцем зацікавилися інвестори із США
#Чорноморець

Джерело - sport.ua.

Український футбольний клуб Чорноморець зацікавив американських інвесторів.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Іноземні інвестори (вихідці з СРСР, які ведуть бізнес в США) володіють частиною прав на стадіон Чорноморця з однойменною назвою та хочуть придбати також самий клуб. Однак нинішні власники одеситів виставляють надто велику ціну, що не задовільняє потенційних інвесторів.

Зазначається, що ці іноземні інвестори є власниками жіночої команди одеської Сістерс, тому футбольна складова у них є.

Раніше стало відомо, що капітан Чорноморця перейде до складу ЛНЗ.

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