Дикий: UPL.TV доступний для понад мільйона вболівальників

Джерело - Чемпіон.
Українська Прем’єр-Ліга намагається забезпечити трансляцію телеканалу UPL.TV на всій території України.
Про це повідомив виконувач обов’язків президента УПЛ Євген Дикий.
"Хочу всім подякувати та всіх привітати з поверненням УПЛ. Також подякувати всім клубам, які вже долучились до УПЛ ТБ. Робимо все, що наш телепул налічував усі 16 команд УПЛ.
Важливо: Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Ми робимо все, щоб охоплення цього контенту було максимальним по всій Україні. Зараз можна дивитись матчі УПЛ за допомогою ОТТ-сервісів, кабельних операторів. Також є спеціальні умови для прифронтових територій. Тому ми націлені на максимальне покриття.
Разом з нашим дистриб’ютором 1+1 щодня робимо все, щоб доступність трансляцій збільшувалась. Нині можна сказати, що канал УПЛ ТБ доступний для понад мільйона вболівальників.
Матчі на УПЛ ТБ можна легально дивитись і за кордоном. За допомогою платформи GoNet можна дивитись матчі в Європі. У Грузії та Молдові – за допомогою платформи Setanta. Також у США та Канаді трансляції доступні за допомогою сервісу Panda", - розповів Дикий.
Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV. Відмітимо, що MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ.
Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.
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