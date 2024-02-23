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Дикий: UPL.TV доступний для понад мільйона вболівальників

Євген Дикий прокоментував запуск телеканалу УПЛ ТБ та масштаби його охоплення
Сьогодні 22:17 116 0
Дикий: UPL.TV доступний для понад мільйона вболівальників
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем’єр-Ліга намагається забезпечити трансляцію телеканалу UPL.TV на всій території України.

Про це повідомив виконувач обов’язків президента УПЛ Євген Дикий.

"Хочу всім подякувати та всіх привітати з поверненням УПЛ. Також подякувати всім клубам, які вже долучились до УПЛ ТБ. Робимо все, що наш телепул налічував усі 16 команд УПЛ.

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Ми робимо все, щоб охоплення цього контенту було максимальним по всій Україні. Зараз можна дивитись матчі УПЛ за допомогою ОТТ-сервісів, кабельних операторів. Також є спеціальні умови для прифронтових територій. Тому ми націлені на максимальне покриття.

Разом з нашим дистриб’ютором 1+1 щодня робимо все, щоб доступність трансляцій збільшувалась. Нині можна сказати, що канал УПЛ ТБ доступний для понад мільйона вболівальників.

Матчі на УПЛ ТБ можна легально дивитись і за кордоном. За допомогою платформи GoNet можна дивитись матчі в Європі. У Грузії та Молдові – за допомогою платформи Setanta. Також у США та Канаді трансляції доступні за допомогою сервісу Panda", - розповів Дикий.

Раніше Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV. Відмітимо, що MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ.

Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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