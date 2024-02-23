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Тулуза - Бенфіка 0:0: огляд матчу Ліги Європи

Анатолій Трубін відіграв повний матч та зберіг ворота сухими
Сьогодні 14:09 54 0
Тулуза - Бенфіка 0:0: огляд матчу Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Ліга Європи, #Анатолій Трубін, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

Тулуза та Бенфіка зіграли внічию в матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Варто зазначити, що Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
Раунд плей-оф, матчі-відповіді
22 лютого

(перший матч - 1:2)

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 32 матчах: пропустив 27 голів, 12 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

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