Джерело - Чемпіон.
Тулуза та Бенфіка зіграли внічию в матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.
Варто зазначити, що Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
Раунд плей-оф, матчі-відповіді
22 лютого
(перший матч - 1:2)
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 32 матчах: пропустив 27 голів, 12 ігор відстояв "на нуль".
Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.
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