Нападник Манчестер Юнайтед пропустить матч проти Манчестер Сіті

Нападник пропустить 2-3 тижні

Джерело - The Athletic.

Нападник збірної Данії та Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд вибув на 2-3 тижні.

Про це повідомляє The Athletic.

У 21-річного форварда м'язова травма, через яку він пропустить проти Фулгема, Ноттінгема та Манчестер Сіті.

"Це несерйозна травма, 2-3 тижні. Те, що трапилося, це результат високоінтенсивних тренувань. Йому потрібно почекати 2-3 тижні", - відзначив наставник МЮ Ерік тен Гаґ.

Гойлунд став гравцем Манчестер Юнайтед влітку минулого року, коли перейшов з Аталанти за 74 млн євро. У поточному сезоні відзначився 11 голами та 2 асистами у 29 матчах за манкуніанців.

Раніше повідомлялося, що Реал вивчає трансфер данського нападника Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!