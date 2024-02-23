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Нападник Манчестер Юнайтед пропустить матч проти Манчестер Сіті

Нападник пропустить 2-3 тижні
Сьогодні 16:31 64 0
Нападник Манчестер Юнайтед пропустить матч проти Манчестер Сіті
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - The Athletic.

Нападник збірної Данії та Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд вибув на 2-3 тижні.

Про це повідомляє The Athletic.

У 21-річного форварда м'язова травма, через яку він пропустить проти Фулгема, Ноттінгема та Манчестер Сіті.

"Це несерйозна травма, 2-3 тижні. Те, що трапилося, це результат високоінтенсивних тренувань. Йому потрібно почекати 2-3 тижні", - відзначив наставник МЮ Ерік тен Гаґ.

Гойлунд став гравцем Манчестер Юнайтед влітку минулого року, коли перейшов з Аталанти за 74 млн євро. У поточному сезоні відзначився 11 голами та 2 асистами у 29 матчах за манкуніанців. 

Раніше повідомлялося, що Реал вивчає трансфер данського нападника Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, британський мільярдер сер Джим Реткліфф викупив 27.7% акцій Манчестер Юнайтед та став співвласником клубу.

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