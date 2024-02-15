Реал вивчає трансфер нападника Манчестер Юнайтед

Реал влітку націлений підписати нападника

Нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд зацікавив мадридський Реал.

Про це повідомляє Defensa Central.

Керівництво "вершкових" доручило голові скаутського відділу Хуні Калафату слідкувати за данцем на випадок, якщо влітку проваляться трансфери нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе або форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Гойлунд став гравцем Манчестер Юнайтед влітку минулого року, коли перейшов з Аталанти за 74 млн євро. У поточному сезоні відзначився 11 голами та 2 асистами у 29 матчах за манкуніанців.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не поспішає з переходом у Реал.