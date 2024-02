Манчестер Юнайтед не продовжуватиме контракт із нападником Антоні Марсьялем.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

У французького форварда закінчиться контракт улітку.

Марсьяль не входить у плани головного тренера клубу Еріка тен Гаґа.

Зазначається, що жоден клуб не робив конкретних спроб підписати футболіста.

