У французького форварда закінчиться контракт улітку

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед не продовжуватиме контракт із нападником Антоні Марсьялем.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

У французького форварда закінчиться контракт улітку.

Марсьяль не входить у плани головного тренера клубу Еріка тен Гаґа.

Зазначається, що жоден клуб не робив конкретних спроб підписати футболіста.

🚨❌ #ManUnited are inclined to not activate Anthony #Martial's renewal option, confirmed. ✅



↩️ The 🇫🇷 striker is out of Ten Hag's plans and - unless sensational twists - will leave #MUFC in June as a free agent.



⏳ To date, no club made concrete actions for him. 🐓⚽ pic.twitter.com/IucFmfTkkV — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 21, 2024

Нагадаємо, Антоні Марсьяль приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2015 року. У складі манкуніанців француз провів 317 матчів, забив 90 голів та віддав 55 гольових передач.

У нинішньому сезоні нападник відіграв усього 13 ігор, яких зробив 1+1 за системою гол+пас.

Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.

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