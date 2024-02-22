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Манчестер Юнайтед не буде продовжувати контракт із Марсьялем

У французького форварда закінчиться контракт улітку
Сьогодні 10:26 119 0
Манчестер Юнайтед не буде продовжувати контракт із Марсьялем
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед не продовжуватиме контракт із нападником Антоні Марсьялем.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

У французького форварда закінчиться контракт улітку.

Марсьяль не входить у плани головного тренера клубу Еріка тен Гаґа.

Зазначається, що жоден клуб не робив конкретних спроб підписати футболіста.

Нагадаємо, Антоні Марсьяль приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2015 року. У складі манкуніанців француз провів 317 матчів, забив 90 голів та віддав 55 гольових передач.

У нинішньому сезоні нападник відіграв усього 13 ігор,  яких зробив 1+1 за системою гол+пас.

Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.

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