На UPL TV буде три слоти для трансляції матчів

Комерційний директор УПЛ Максим Радченко презентував UPL TV

На брифінгу керівництва української Прем'єр-ліги з журналістами відбулася презентація проєкту UPL TV.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Комерційний директор УПЛ Максим Радченко розповів, що будуть передматчеві та післяматчеві студії, огляди окремих ігор, найкращі моменти всіх зустрічей туру, ретро-контент і авторські передачі.

Для трансляції матчів виокремили три слоти – 13:00, 15:30 та 18:00. Зміни наберуть чинності з другої частини сезону.

Нагадаємо, матчі української Прем'єр-ліги на UPL TV не зможуть транслюватися на території Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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