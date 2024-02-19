Матч Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами

На поєдинок 18-го туру УПЛ можуть допустити 1200 вболівальників

Джерело - Чемпіон.

Матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги Олександрія – Шахтар може відбутися за присутності глядачів.

Про це повідомляє ТаТоТаке

Зазначається, що "містяни" отримали дозвіл на допуск уболівальників на домашні ігри від місцевої військової адміністрації. На матчах можуть бути присутні 1200 осіб.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 26 лютого, о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що президент УАФ Андрій Шевченко проведе зустріч із керівниками клубів Української Прем'єр-ліги.

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