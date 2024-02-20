Бразилець з Полісся виконав обіцянку перевезти родину до України

Півзахисник Полісся Таллес Коста разом з родиною проживає у Житомирі.

Про це заявив сам бразильський новачок клубу УПЛ.

"Зараз дружина та мама проживають в Житомирі, поки ми в пошуках відповідного житла. В мене була можливість вийти за покупками - було дуже приємно, коли мене одразу почали впізнавати ті, хто дивився репортажі з Іспанії. Люди підходили фотографуватись та взяти автограф. Я зрозумів, що вболівальники в курсі усіх новин про клуб, це дуже приємно.

Місто теж справило дуже гарне враження, попри те, що я встиг побачити не так багато. Мої рідні разом зі мною вже бачили, що таке сніг, і навіть пограли в сніжки. Я вже встиг відправити фотографії знайомим. Коли в Бразилії їх побачили, то ставили багато запитань: а який він - сніг? Звісно, що в Бразилії такого немає", - сказав Коста.