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Інтер Маямі - Реал Солт Лейк 2:0: огляд матчу МЛС

Сергій Кривцов став одним з найкращих гравців матчу
Сьогодні 11:06 124 0
Інтер Маямі - Реал Солт Лейк 2:0: огляд матчу МЛС
#MLS, #Інтер Маямі, #Солт Лейк сіті

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув домашню перемогу над Реал Солт Лейком у 1 турі регулярного чемпіонату МЛС.

Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі "рожевих" та відіграв усі 90 хвилин, ставши одним з найкращих гравців матчу за версією SofaScore - оцінка 8.2, що є другим найкращим балом серед усіх футболістів.

Зірки Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес віддали по одній гольовій передачі в цьому поєдинку.

МЛС - Регулярний чемпіонат
22 лютого

Інтер Маямі - Реал Солт Лейк 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Тейлор, 2:0 - 83 Гомес

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі може продати Сергія Кривцова для покращення фінансової ситуації в клубі.

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