Інтер Маямі може продати Кривцова перед початком сезону МЛС

Інтеру потрібно розвантажити зарплатний фонд

Джерело - The Athletic.

Інтер Маямі змушений покращити своє фінансове становище, щоб відповідати вимогам щодо складу перед стартом сезону МЛС.

Про це повідомляє The Athletic.

Клуб Девіда Бекхема може продати ряд гравців, серед яких і український захисник Сергій Кривцов.

Інтеру потрібно розвантажити зарплатний фонд до 20 лютого включно.

МЛС досі не оголосила правил і положень для складу на 2024 рік, однак минулого року базовий зарплатний фонд для першої команди становив 5,21 мільйона доларів.

Нагадаємо, Сергій Кривцов перейшов у Інтер Маямі в січні 2023 року. За цей час українець відіграв 37 матчів, відзначився одним голом та однією гольовою передачею.

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