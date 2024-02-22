Інтер Маямі з Кривцовим переграли Солт Лейк у 1 турі МЛС

Мессі та Суарес відзначилися по гольовому пасу

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув домашню перемогу над Реал Солт Лейком у 1 турі регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі "рожевих" та відіграв усі 90 хвилин, ставши одним з найкращих гравців матчу за версією SofaScore - оцінка 8.2, що є другим найкращим балом серед усіх футболістів.

Зірки Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес віддали по одній гольовій передачі в цьому поєдинку.

МЛС - Регулярний чемпіонат

22 лютого

Інтер Маямі - Реал Солт Лейк 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Тейлор, 2:0 - 83 Гомес

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі може продати Сергія Кривцова для покращення фінансової ситуації в клубі.

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