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Хаві - про матч із Наполі: Прикро, тому що ми заслужили перемогу

Матч-відповідь Барселона - Наполі відбудеться 12 березня
Сьогодні 08:49 185 0
Хаві - про матч із Наполі: Прикро, тому що ми заслужили перемогу
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Наполі, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Барселона заслужила на перемогу над Наполі (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві Ернандес.

"Ми добре оборонялися, наша ігрова модель спрацювала дуже якісно. Ми домінували протягом 75 хвилин, але подивіться, це був їхній єдиний удар у площину. Це Ліга чемпіонів. Я думаю, що ми створили багато моментів, як у позиційній грі, так і у високому пресингу, підбиранні м'ячів.

Прикро, тому що ми заслужили перемогу. Нам не вистачало контролю над м'ячем після 1:0. Дивлячись на гру, це не дуже хороший результат. Сьогодні ми повинні були виграти. Треба було "приспати" гру, заспокоїти", – сказав Хаві.

Напередодні Порту дотиснув Арсенал без Олександра Зінченка, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.

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