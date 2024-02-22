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Марсель - Шахтар: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи

Перша гра завершилася з рахунком 2:2
Сьогодні 13:40 534 0
Марсель - Шахтар: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи
Getty Images
#Марсель, #Шахтар, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і марсельський Олімпік посперечаються за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Матч-відповідь на стадіоні "Велодром" відбудеться в четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Дивитися пряму трансляцію онлайн можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також трансляція буде доступна в сервісі Volia TV.

Нагадаємо, перша гра завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 20 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 6 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 28:23)
  • Марсель із 7 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

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