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Сульшер може стати тимчасовим тренером Баварії

Керівництво Баварії підшукало тимчасового тренера, якщо Томас Тухель не допрацює з командою до кінця сезону
Сьогодні 20:48 56 0
Сульшер може стати тимчасовим тренером Баварії
#Баварія, #Оле Гуннар Сульшер

Джерело - Чемпіон.

Екснаставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер може очолити Баварію до кінця сезону.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Раніше Баварія розглядала варіант із запрошенням Сульшера. Це може трапитись у тому випадку, якщо Томас Тухель достроково покине клуб.

Водночас норвезький фахівець готовий прийняти пропозицію та стати тимчасовим тренером мюнхенців.

Напередодні Баварія оголосила, що Тухель покине команду наприкінці сезону. 

Сульшер же, нагадаємо, досі ніде не працював після звільнення з Манчестер Юнайтед у 2021 році. Була інформація, що він може стати головним тренером збірної Швеції.

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