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Екстренер Манчестер Юнайтед може замінити Тухеля у Баварії

Тухель може не дограти сезон на чолі Бавараї
Сьогодні 09:45 110 0
Екстренер Манчестер Юнайтед може замінити Тухеля у Баварії
Фото - Getty Images
#Баварія, #Оле Гуннар Сульшер, #Томас Тухель

Джерело - Чемпіон.

Баварія розглядає екснаставника Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера, як тимчасового головного тренера до кінця сезону у разі звільнення Томаса Тухеля.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

50-річний Сульшер – креатура спортивного директора Баварії Крістофа Фройнда.

Основний план керівництва клубу не передбачає звільнення Тухеля. Майбутнє німецького тренера розглядатиметься від матчу до матчу.

Нагадаємо, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) Томасу Тухелю дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Сульшер же, нагадаємо, досі ніде не працював після звільнення з Манчестер Юнайтед у 2021 році. Була інформація, що він може стати головним тренером збірної Швеції.

Баварія наразі йде другою в Бундеслізі, відстаючи від Баєра на вісім очок.

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