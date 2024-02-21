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Пушич: Грати на виїзді проти Марселя – це завжди складно

Марино Пушич прокоментував матч проти Марселя
Сьогодні 19:58 100 0
Пушич: Грати на виїзді проти Марселя – це завжди складно
#Марсель, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - tribuna.com.

Український футбольний клуб Шахтар зіткнеться з тиском уболівальників Марселя під час матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич на передматчевій пресконференції.

"Це другий матч – наскільки ми знаємо, це вирішальна гра. Попри всі проблеми Марселя, у них є досвід та багато індивідуально сильних гравців. Це дає їм можливість здобути хороший результат, ми відчули це у першому матчі на собі. Ми повинні бути готовими до цього.

Це буде цікавий матч, бо шанси 50 на 50, як були й в першому матчі. Грати на виїзді проти Марселя – це завжди складно. У мене був цей досвід два роки тому у півфіналі Ліги конференцій (з Феєноордом – прим.). Я знаю, як шумно може бути на цьому стадіоні, скільки фанатів прийде. Однак грати у такій атмосфері та при такому тиску – це те, що дають такі матчі.

Вони змінили тренера, тож, цілком можливо, що змінять й стиль гри. Це історія про адаптацію. Думаю, ми здатні підлаштуватися під будь-яку ситуацію", – сказав Пушич.

Раніше донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу. Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

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