Мудрик влітку може покинути Челсі

Українець не відзначається стабільною грою

Челсі в літнє трансферне вікно може продати українського вінгера Михайла Мудрика, який останнім часом втратив довіру головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Керівництво лондонського клубу розчароване українцем, який не виправдав очікувань. Найбільшою проблемою у Челсі є його нестабільність і непослідовність.

Нагадаємо, Мудрик провів два останніх матчі "синіх" на лаві для запасних. Почеттіно пояснив це тим, що гравець повинний "відчувати біль, коли не грає".

Лондонці підписали українського вінгера взимку 2023 року за 70+30 млн євро. За цей час Мудрик відіграв 42 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше Челсі без Мудрика переграв Крістал Пелес у 24 турі АПЛ.

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