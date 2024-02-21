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Снігур перемогла Салкову на старті турніру ITF у Португалії

Українка вийшла у друге коло турніру Снігур перемогла на старті турнірі ITF у Португалії
Сьогодні 16:18 170 0
Снігур перемогла Салкову на старті турніру ITF у Португалії
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (138) обіграла Домініку Салкову (209) з Чехії в першому колі ITF у португальському Порту.

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 7 з 8 брейк-пойнтів.

У другому раунді Снігур зіграє проти переможниці протистояння Лейре Ромеро Гормас (290) з Іспанії та португалки Матілде Жорже (544).

ITF - W75 Порту

Перше коло, 21 лютого

Дарина Снігур (Україна) – Домініка Салкова (Чехія) 6:3, 6:3

Раніше визначилась суперниця Світоліної у третьому колі турніру в Дубаї.

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