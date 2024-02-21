Головне
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Швьонтек
Сьогодні 10:18 881
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 12:49 7720
Баварія оголосила про відхід Тухеля влітку
Сьогодні 12:09 129
ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1
Сьогодні 11:17 199
Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли
Сьогодні 11:11 219
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 09:50 89712
Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:49 522
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:50 18234
Український баскетболіст помер внаслідок ножового нападу
Вчора 21:39 689
Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC
Вчора 21:11 712
Прямі трансляції

Матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів

Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського не отримав відповідний дозвіл
Сьогодні 12:02 110 0
Матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Андрій Недєлін

Джерело - Tribuna.com.

Матч 18 туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів.

Про це розповів генеральний директор харків'ян Андрій Недєлін.

"Глядачів не буде, тому що стадіон Динамо не отримав підпис від ДСНС та КМВА щодо сертифікованих укриттів. Допуск уболівальників можна отримати лише у тому випадку, коли на стадіоні чи біля нього в радіусі не більше 300-400 метрів є сертифіковане бомбосховище.

Такого сертифікованого бомбосховища на стадіоні немає, і біля нього теж немає. Відповідно, отримати дозвіл на проведення матчу з уболівальниками неможливо. На 95% ми проведемо матч з тією кількістю людей, яка сьогодні передбачена регламентом проведення змагань у воєнний час – 280 осіб на дві команди", - сказав Нєдєлін.

Раніше повідомлялося, що матч Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89712
Монзуль очолила суддівський комітет УАФ Монзуль очолила суддівський комітет УАФ 4886 1
Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі Українських арбітрів очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі 4565 2
Марсель призначив нового головного тренера Марсель призначив нового головного тренера 7310
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18234
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 7720
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34066
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134776 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27990
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56007 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29268 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14570