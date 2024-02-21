Матч Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів

Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського не отримав відповідний дозвіл

Матч 18 туру УПЛ Металіст 1925 - Динамо відбудеться без глядачів.

Про це розповів генеральний директор харків'ян Андрій Недєлін.

"Глядачів не буде, тому що стадіон Динамо не отримав підпис від ДСНС та КМВА щодо сертифікованих укриттів. Допуск уболівальників можна отримати лише у тому випадку, коли на стадіоні чи біля нього в радіусі не більше 300-400 метрів є сертифіковане бомбосховище.

Такого сертифікованого бомбосховища на стадіоні немає, і біля нього теж немає. Відповідно, отримати дозвіл на проведення матчу з уболівальниками неможливо. На 95% ми проведемо матч з тією кількістю людей, яка сьогодні передбачена регламентом проведення змагань у воєнний час – 280 осіб на дві команди", - сказав Нєдєлін.

Раніше повідомлялося, що матч Олександрія – Шахтар відбудеться з глядачами.

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