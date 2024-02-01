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Модрич визначився з майбутнім у Реалі

Лука Модрич влітку може змінити клуб
Сьогодні 15:37 213 0
Модрич визначився з майбутнім у Реалі
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - sport.ua.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич, швидше за все, залишить мадридський клуб найближчого літа.

Про це повідомляє Cadena SER.

38-річний хорват не збирається продовжувати свій контракт, який закінчується в червні 2024 року, оскільки розуміє, що буде отримувати мінімум ігрового часу.

Цього сезону Модрич узяв участь у 24 матчах Реала у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Анчелотті не визначився з воротарем на матч з Хетафе.

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