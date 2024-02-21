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Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Барселона зіграє з Наполі, Арсенал - із Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Наполі, #Порту, #Арсенал Лондон, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У середу, 21 лютого, відбудуться два матчі плей-оф Ліги чемпіонів-2023/24.

Італійський Наполі прийме іспанську Барселону, а англійський Арсенал нашого Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти португальського Порту.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

  • 22:00 Наполі - Барселона
  • 22:00 Порту - Арсенал

Матчі-відповіді пройдуть 12 березня.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Напередодні міланський Інтер дотиснув мадридський Атлетико, а ПСВ Ейндговен зіграв унічию з дортмундською Боруссією.

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