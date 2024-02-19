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ЛНЗ підтвердив відхід Лопирьонка

Захисник став вільним агентом
Сьогодні 22:15 106 0
ЛНЗ підтвердив відхід Лопирьонка
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Лопирьонок

Джерело - fc-lnz.com.

Український футбольний клуб ЛНЗ оголосив про розірвання контракту із захисником Максимом Лопирьонком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний гравець, який виступав за черкаську команду з 2021 року, отримав статус вільного агента.

У сезоні 2023/24 захисник зіграв за команду Олега Дулуба 10 матчів, результативними діями не відзначався.Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.

Раніше Лопирьонок пояснив причини розірвання контракту з клубом.

Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Кривбаса (23 лютого). 

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