ЛНЗ підтвердив відхід Лопирьонка

Джерело - fc-lnz.com.
Український футбольний клуб ЛНЗ оголосив про розірвання контракту із захисником Максимом Лопирьонком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
28-річний гравець, який виступав за черкаську команду з 2021 року, отримав статус вільного агента.
У сезоні 2023/24 захисник зіграв за команду Олега Дулуба 10 матчів, результативними діями не відзначався.Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.
Раніше Лопирьонок пояснив причини розірвання контракту з клубом.
Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у чемпіонаті України із 20 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Кривбаса (23 лютого).
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