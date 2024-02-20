Визначились арбітри матчу Марсель - Шахтар

Джерело - uefa.com.
УЄФА призначила німця Тобіаса Штілера головним арбітром матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Асистенти головного рефері будуть його земляки Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертий рефері - Мартін Петерсен.
Відеопомічником рефері буде Марко Фрітц, його асистент - Беньямін Бранд (усі - Німеччина).
Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.
Також слід зазначити, що на поле Велодрома "провансальців" уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Гаттузо.