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Визначились арбітри матчу Марсель - Шахтар

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.
Сьогодні 14:14 108 0
Визначились арбітри матчу Марсель - Шахтар
#Марсель, #УЄФА, #Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - uefa.com.

УЄФА призначила німця Тобіаса Штілера головним арбітром матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Асистенти головного рефері будуть його земляки Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертий рефері - Мартін Петерсен.

Відеопомічником рефері буде Марко Фрітц, його асистент - Беньямін Бранд (усі - Німеччина).

Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома "провансальців" уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Гаттузо.

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