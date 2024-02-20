Трубін: Помилки трапляються, вони роблять нас сильнішими

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін визнав свою помилку в епізоді з пропущеним голом від Візели (6:1) у матчі 22-го туру чемпіонату Португалії.
Про це воротар повідомив у соціальній мережі Instagram.
"Чудова перемога для команди. Помилки трапляються, вони роблять нас сильнішими, якщо ми робимо висновки.
Важливий наступний крок після помилки. Тому зараз фокус на роботі попереду", – написав Трубін.
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Для Анатолія Трубіна зустріч із Візелою стала 18-ю в поточному розіграші чемпіонату Португалії. У цьому матчі гравець збірної України виконав 5 сейвів. Статистичний портал SofaScore оцінив його виступ у 7,4 бала.
Нагадаємо, Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки.