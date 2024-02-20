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Конте готовий очолити Баварію

Конте хоче виграти Бундеслігу
Сьогодні 11:34 158 0
Конте готовий очолити Баварію
#Баварія, #Томас Тухель, #Антоніо Конте

Джерело - Чемпіон.

Італійський тренер Антоніо Конте хоче замінити Томаса Тухеля у Баварії.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Конте вважає німецький клуб одним із трьох найкращих у Європі. Після перемоги в чемпіонатах Англії та Італії Антоніо хоче виграти Бундеслігу.

Останнім клубом Конте був Тоттенгем, який він залишив у березні 2023 року.

Нагадаємо, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) Томасу Тухелю дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).

Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.

Баварія наразі йде другою в Бундеслізі, відстаючи від Баєра на вісім очок.

Раніше повідомлялося, що Конте влітку замінить Піолі в Мілані.

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