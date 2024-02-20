Джерело - Чемпіон.
Італійський тренер Антоніо Конте хоче замінити Томаса Тухеля у Баварії.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Конте вважає німецький клуб одним із трьох найкращих у Європі. Після перемоги в чемпіонатах Англії та Італії Антоніо хоче виграти Бундеслігу.
Останнім клубом Конте був Тоттенгем, який він залишив у березні 2023 року.
Нагадаємо, що після поразки від Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0) Томасу Тухелю дали три матчі на виправлення ситуації, після чого Баварія поступилася Бохуму у 22 турі Бундесліги (3:2).
Томас очолив мюнхенців у березні 2023 року. Його контракт розрахований до кінця наступного сезону. Разом із Баварією німецький фахівець виграв Бундеслігу-2022/23.
Баварія наразі йде другою в Бундеслізі, відстаючи від Баєра на вісім очок.
Раніше повідомлялося, що Конте влітку замінить Піолі в Мілані.