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Жирона з голом Циганкова програла Атлетику в 25 турі Ла Ліги

Друга поспіль поразка Жирони у чемпіонаті Іспанії
Сьогодні 00:04 185 0
Жирона з голом Циганкова програла Атлетику в 25 турі Ла Ліги
Фото - Getty Images
#Жирона, #Атлетик

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді поступилась Атлетику.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відзначився голом та був замінений на 89 хвилині гри. Водночас Артем Довбик відіграв повний матч.

Попри поразку, Жирона зберегла друге місце в чемпіонаті Іспанії, на 6 очок відстаючи від Реала.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

25 тур, 19 лютого

Атлетик - Жирона 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Беренгер, 1:1 - 49 Циганков, 2:1 - 56 Беренгер, 3:1 - 60 Вільямс, 3:2 - 75 Гарсія

Довбик цього сезону провів за жиронців 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 24 поєдинки, відзначився 5 голами та 3 гольовими передачами.

Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.

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