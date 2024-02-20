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Циганков став найкращим гравцем Жирони в матчі з Атлетиком

Циганков став найкращим гравцем Жирони в матчі з Атлетиком
Сьогодні 08:09 206 0
Циганков став найкращим гравцем Жирони в матчі з Атлетиком
Фото - Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді поступилась Атлетику.

Український вінгер гостей Віктор Циганков та нападник Артем Довбик отримали від статистичного порталу WhoScored оцінки - 7,2 та 6,8 відповідно.

Циганков відзначився голом та був замінений на 89 хвилині гри. За матч він завдав три удари по воротах (2 у площину та 1 неточний) та віддав 30 точних передач з 39 (77%). Його показник xG склав 0,88.

Водночас Довбик відіграв весь поєдинок, в якому завдав 1 удар по воротах (заблокований), провів 1 вдале обведення, зробив 21 дотик до м’яча, віддав 13 точних передач з 15 (78%), виграв 1 верхову дуель та двічі опинився в офсайді.

Довбик цього сезону провів за жиронців 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 24 поєдинки, відзначився 5 голами та 3 гольовими передачами.

Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.

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