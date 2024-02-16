Директор Полісся розповів про історію, яка сталася в Карпатах

Джерело - Чемпіон.

Директор з медіа, маркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов потрапив у важку ДТП у Карпатах.

Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці (граматику автора збережено):

"Тиждень тому я вперше в житті потрапив в ДТП. І відразу в занадто важке. Я не знаю коли і кому такий сценарій пропонують вперше але оглядаючись на те, як виглядає після зіткнення автівка, розумію, що були і ті кому такий сценарій пропонували вперше і в останнє. Це трапилось на серпантині в Карпатах.

Не самий свіжий Ніссан з поспішаючим по негайних бізнес справах в Мукачево дідом, вилетів із-за фури на мою смугу. Сховатися за фуру він вже не встиг. Вдарився об хвіст вантажівки і та за інерцією підкинула автівку в мій бік... Така цікава мить. Думка блискавка - це точно відбувається зі мною? Можливо хтось таке пережив. Дякувати Богу я пережив.

Може той дід на Ніссані був не випадково на зустрічній смузі, з дідом і його бабцею до речі все добре, на всяк випадок кажу. Живі. Але я хочу побажати кожному з вас відчувати пріоритети і баланс. Життя це завжди про успіх і амбітність. Але найголовніше - життя це про любов, коли ви заради когось і той кого ви любите так само за вас до кінця. Всім здоров'я".

Нагадаємо, у травні 2023 року Олександр Денисов став директором Полісся.

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