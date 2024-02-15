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Лаціо - Баварія 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Лаціо - Баварія
Сьогодні 08:12 66 0
Лаціо - Баварія 1:0: огляд матчу
#Баварія, #Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Лаціо здобуло мінімальну перемогу над Баварією в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
1/8 фіналу, 14 лютого

Лаціо - Баварія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Іммобіле (пен)

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла (Патрік 81), Романьйолі, Хюсай (Лаццарі 60), Гендузі, Весіно, Альберто (Камада 81), Ісаксен (Педро 74), Іммобіле (Кастельянос 74), Андерсон.

Запасні: Сепе, Магро, Касале, Катальді, Наполітано.

Баварія: Нойєр, Мазрауї, Упамекано, Кім, Геррейро, Кімміх, Горецка (де Лігт 73), Сане (Тель 81), Мюллєр (Чупо-Мотінг 82), Мусіала, Кейн.

Запасні: Ульрайх, Шмітт, Дайєр, Сарагоса, Боей, Павлович

Вилучення: Упамекано 67

Попередження: Кімміх 68

Матч відповідь Баварія - Лаціо відбудеться 5 березня.

Раніше Копенгаген поступився Манчестер Сіті, а Андрій Лунін допоміг Реалу здолати Лейпциг.

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