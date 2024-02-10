Баєр розгромив Баварію: результати 21 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 21 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 тур, 10 лютого
Айнтрахт Франкфурт - Бохум 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Мармуш, 1:1 - 17 Брошінскі
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 35 Тіц, 1:1 - 39 Опенда, 1:2 - 52 Шешко, 2:2 - 60 Демірович
Боруссія Менхенгладбах - Дармштадт 0:0
Вердер Бремен - Гайденгайм 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 12 Мелоні, 0:2 - 18 Бесте, 1:2 - 19 Шмід
Уніон Берлін - Вольфсбург 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+25 Духі
Баєр Леверкузен - Баварія Мюнхен 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Станішич, 2:0 - 50 Грімальдо, 3:0 - 90+5 Фрімпонг