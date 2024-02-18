Зоря вирішила не підписувати контракт із сенегальцем

Джерело - UA-футбол.
Колишній нападник Олімпіка та Карпат не перейде до луганської Зорі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Раніше сенегальський нападник приєднався на збори Зорі, проте приїхав у не найкращому функціональному стані, а потім ще й захворів і показати себе належним чином не зумів.
Після перегляду керівництво клубу вирішило не оформлювати угоду з 26-річним гравцем.
Серед номінальних нападників у Зорі нині перебувають Герреро, Ндур, Бугай та Горбач.
Напередодні Зоря перемогла Вальмієру в контрольному матчі.