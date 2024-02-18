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Зоря вирішила не підписувати контракт із сенегальцем

Гравець не показав свої найкращі якості
Сьогодні 17:40 59 0
Зоря вирішила не підписувати контракт із сенегальцем
#Зоря

Джерело - UA-футбол.

Колишній нападник Олімпіка та Карпат не перейде до луганської Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше сенегальський нападник приєднався на збори Зорі, проте приїхав у не найкращому функціональному стані, а потім ще й захворів і показати себе належним чином не зумів. 

Після перегляду керівництво клубу вирішило не оформлювати угоду з 26-річним гравцем.

Серед номінальних нападників у Зорі нині перебувають Герреро, Ндур, Бугай та Горбач.

Напередодні Зоря перемогла Вальмієру в контрольному матчі.

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