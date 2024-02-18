Зоря вирішила не підписувати контракт із сенегальцем

Гравець не показав свої найкращі якості

Колишній нападник Олімпіка та Карпат не перейде до луганської Зорі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше сенегальський нападник приєднався на збори Зорі, проте приїхав у не найкращому функціональному стані, а потім ще й захворів і показати себе належним чином не зумів.

Після перегляду керівництво клубу вирішило не оформлювати угоду з 26-річним гравцем.

Серед номінальних нападників у Зорі нині перебувають Герреро, Ндур, Бугай та Горбач.

Напередодні Зоря перемогла Вальмієру в контрольному матчі.