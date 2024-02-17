Зоря перемогла Вальмієру в контрольному матчі

Едуардо Герреро забив переможний гол у поєдинку

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над латвійською Вальмієрою в межах контрольного матчу на зимових зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь луганців. Переможний гол забив панамський нападник Едуардо Герреро.

Контрольний матч

17 лютого

Зоря - Вальмієра 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Ндур, 1:1 - 66 Порсан-Клемант, 2:1 - 85 Герреро

Цей матч став останнім для луганського клубу на зимових зборах у Туреччині.

Свій перший офіційний матч у другій частині УПЛ Зоря зіграє проти Ворскли 26 лютого, о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, Зоря домовилась із представниками Полісся щодо проведення 18 туру УПЛ проти Ворскли – у Житомирі.

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