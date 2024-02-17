Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Сьогодні 18:20 5475 1
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Сьогодні 21:07 253
"Слава Україні!": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС
Сьогодні 20:17 236
Арсенал без Зінченка розгромив Бернлі, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:05 397
Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 18:57 287
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 16:03 605
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Сьогодні 14:51 40269
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Сьогодні 13:00 750
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
Сьогодні 12:03 3394 4
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 3910 2
Прямі трансляції

Степаненко зможе зіграти в матчі-відповіді з Марселем

Пошкодження капітана Шахтаря виявилося несерйозним
Сьогодні 20:19 99 0
Степаненко зможе зіграти в матчі-відповіді з Марселем
#Ліга Європи, #Марсель, #Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко зможе зіграти в другому матчі плей-оф Ліги Європи з Марселем.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пошкодження, яке отримав капітан "гірників" у першій грі виявилося несерйозним. МРТ-обстеження не виявило ані надриву, ані розтягнення задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Марселем у першому поєдинку плей-оф Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Зазначимо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48850
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 5475 1
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 6017
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 40269
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! 11997 3
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи 3910 2
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44255
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134609 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116579
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59547
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29446
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35286