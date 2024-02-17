Степаненко зможе зіграти в матчі-відповіді з Марселем

Пошкодження капітана Шахтаря виявилося несерйозним

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко зможе зіграти в другому матчі плей-оф Ліги Європи з Марселем.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пошкодження, яке отримав капітан "гірників" у першій грі виявилося несерйозним. МРТ-обстеження не виявило ані надриву, ані розтягнення задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, Шахтар розписав мирову з Марселем у першому поєдинку плей-оф Ліги Європи.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції. Зазначимо, що переваги ні в кого не буде, оскільки правило виїзного гола скасували ще торік.

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