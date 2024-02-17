Головне
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 6236 2
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 349
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 331
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 385
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 8869
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 473
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Вчора 18:44 378
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Вчора 17:40 392
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків
Вчора 11:53 75641 7
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Вчора 11:19 789
Прямі трансляції

Надєїн: Верес повинний зберегти місце в УПЛ

Іван Надєїн прокоментував завдання Вереса
Сьогодні 08:34 110 0
Надєїн: Верес повинний зберегти місце в УПЛ
#Верес, #Надєїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес буде боротися за збереження місця в УПЛ та намагатиметься уникнути перехідних матчів.

Про це заявив президент рівненського клубу Іван Надєїн у коментарі клубному You-tube каналу.

"У минулому році в нас ще до зимової перерви була невтішна серія. Вона продовжилася навесні. Сьогодні за підбором гравців – в нас один із найсильніших складів в історії команди. Тому надія в нас є.

Щодо новачків. Максим Сміян – вже продемонстрував прекрасну гру на зборах. Дуже конкурентний гравець. Марко Мрвальєвич – я впевнений, що він точно стане нашим активом. Фактурний, дуже корисний на полі футболіст. Олександр Мельник – теж додав нам зросту. Молодий, але досвідчений і фактурний.

У нас задача єдина – перемагати в кожній грі. Ми від цього не відходимо. Безперечно, повинні зберегти місце в УПЛ. Не вилетіти та бажано не потрапити у перехідні матчі", - відзначив Надєїн.

Наразі Верес посідає передостаннє 15 місце у чемпіонаті України, в активі  клубу 12 очок.  

Торік рівненський клуб обіграв запорізький Металург у плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі.

Раніше суд ухвалив рішення щодо справи про банкрутство Вереса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків 75641 7
Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14564 1
Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 4993
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48025
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 6236 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 8869
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33880 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29441
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21336
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5133 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49070
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44244