Надєїн: Верес повинний зберегти місце в УПЛ

Верес буде боротися за збереження місця в УПЛ та намагатиметься уникнути перехідних матчів.

Про це заявив президент рівненського клубу Іван Надєїн у коментарі клубному You-tube каналу.

"У минулому році в нас ще до зимової перерви була невтішна серія. Вона продовжилася навесні. Сьогодні за підбором гравців – в нас один із найсильніших складів в історії команди. Тому надія в нас є.

Щодо новачків. Максим Сміян – вже продемонстрував прекрасну гру на зборах. Дуже конкурентний гравець. Марко Мрвальєвич – я впевнений, що він точно стане нашим активом. Фактурний, дуже корисний на полі футболіст. Олександр Мельник – теж додав нам зросту. Молодий, але досвідчений і фактурний.

У нас задача єдина – перемагати в кожній грі. Ми від цього не відходимо. Безперечно, повинні зберегти місце в УПЛ. Не вилетіти та бажано не потрапити у перехідні матчі", - відзначив Надєїн.